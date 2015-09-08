Главный архитектор Киева: ЦУМ станет ключевым торговым объектом, как универмаги Лондона и Парижа

Открытие здания ЦУМа в центре Киева после реконструкции станет необычным событием для города.

Об этом главный архитектор Киева Сергей Целовальник заявил в интервью "Сегодня".

"Необычным должно стать открытие здания ЦУМа в следующем году. Это будет знаковый объект. Проект реконструкции разрабатывался английской фирмой "Бенои" совместно с мастерской архитектора Ларисы Скорик. Проект мы несколько раз рассматривали на Градсовете. Работа высокого уровня, и если все будет сделано по проекту, ЦУМ станет одним из ключевых торговых объектов Киева, как знаковые универмаги Берлина, Лондона и Парижа. Фасады здания будут сохранены, а вот интерьер положительно изменится", - заявляет Целовальник.

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Как сообщал УНИАН, строители планируют сдать в эксплуатацию после реконструкции киевский ЦУМ в марте 2016 года.

По словам директора проекта реконструкции ЦУМа Игоря Леща, это будет "универсальный магазин", а не бутиковая галерея. Торговые площади составят 23 тыс. кв. м, парковочное пространство рассчитано на одновременное пребывание 180 машин. Подземных этажей будет 3 (2 этажа - под паркинги, и еще 1 - торговые площади).

Лещ заверил, что новый ЦУМ будет иметь новые интерьеры, а частично в них воплотят старые. В частности это касается старых ступеней универмага. В ЦУМе будет 2 тысячи рабочих мест.