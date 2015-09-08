Кличко и Seed Forum Norway договорились о сотрудничестве в создании центра поддержки инноваций

По словам Виталия Кличко, iHUB призван обеспечить устойчивое развитие инновационного бизнеса и создание современной инновационной инфраструктуры для реализации инновационного потенциала экономики Украины.

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«Мы имеем огромный потенциал, и сейчас пришло время его реализовать. Конкурировать в современном мире без новейших технологий сложно. Украина имеет хороший потенциал: много образованных молодых людей, которые имеют множество интересных идей. Чтобы их поддержать, помочь в развитии стартапов, мы учреждаем в центре Киева IT-коворкинг, где талантливая молодежь будет иметь возможность реализовывать свои проекты. Я благодарен всем, кто поддерживает нашу страну и готов инвестировать в ее развитие», – подчеркнул Виталий Кличко.

Комментируя подписание меморандума, Виталий Кличко отметил, что в рамках проекта город предоставит помещение для iHUB, которое партнеры отремонтируют, запустят все необходимые образовательные программы и помогут довести идеи стартапов до полноценного бизнеса.