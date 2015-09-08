Столичные "скорые" выезжают на вызовы с полным комплектом медицинских средств и препаратов - КГГА

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий во время инспекции в отделении экстренной медицинской помощи № 8 Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Надлежащее обеспечение киевлян высококвалифицированной и качественной медицинской помощью является одним из приоритетных направлений работы городской власти. И хотя медицинская отрасль является наиболее финансово зависимой от городского бюджета, команда Виталия Кличко делает все, чтобы медицинские услуги киевляне получали на европейском уровне", – сказал Радуцкий.

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Во время инспекции заместитель председателя КГГА осмотрел кареты скорой помощи и пообщался с медицинскими работниками об условиях работы и медикаментозном обеспечении бригад.

«Несмотря на жалобы жителей столицы на работу скорых, могу твердо сказать, что и техническое состояние автомобилей, и медикаментозное обеспечение отвечают самым высоким требованиям. Работники Коммунальной организации «Киевмедспецтранс» – это профессиональные специалисты, которые удерживают наш медицинский транспорт в надлежащем состоянии, а в случае поломки ликвидируют ее быстро и профессионально. Хочу заметить, самый длинный срок ремонта автомобиля составляет около 10 часов. О высоком профессионализме свидетельствует переквалификация специалистов по ремонту отечественных автомобилей на зарубежные Ford и Peugeot, что позволяет сэкономить немалые средства на ремонте в центрах техобслуживания данных марок автомобилей», – подчеркнул Радуцкий.

Справка. КО «Киевмедспецтранс» действует в состоянии круглосуточного режима в отношении специализированного транспортного медицинского обеспечения в соответствии с национальными стандартами государства. Именно поэтому, в структуре Киевмедспецтранса предусмотрены и сформированы специальные подразделения, которые обеспечивают надлежащую и эффективную эксплуатацию, техническое обслуживание и качественный ремонт специализированных дорожно-транспортных средств; надлежащее содержание и эксплуатация ремонтно-диагностического оборудования; соответствующее содержание технологических участков, ремонтных мастерских, территорий, открытых площадок, зданий, сооружений, оборудования, предназначенного для необходимого ежедневного, текущего обслуживания и ремонта специализированных дорожно-транспортных средств.