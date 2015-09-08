В Киеве нашли мертвым бойца одного из добровольческих батальонов

По данным отдела по связям с общественностью ГУМВД Украины в г. Киев, вблизи тела бойца правоохранителями были изъяты остатки боеприпасов, которые отправили для проведения экспертизы в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Украины.

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«Работники столичной милиции установили личность погибшего: боец одного из добровольческих батальонов, 1968 года рождения. По предварительной версии следствия, мужчина подорвался на гранате», - говорится в сообщении.

Как отмечается, сведения о событии соответствующим образом зарегистрированы в Голосеевском РУ ГУМВД Украины в городе Киеве. Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Детали и обстоятельства трагического случая выясняются. Продолжается досудебное расследование.