Для части жителей Киева может подорожать квартплата, несмотря на заверения Кличко в обратном

Об этом сообщили в Киевской администрации, передает "Украинская правда". Киев".

Отмечается, что неизменным тариф будет только для жилых домов, которые обслуживаются коммунальными ЖЭУ.

"Тарифы для этой категории жилых домов остались неизменными. Это достигнуто в результате глобальной оптимизации в работе системы, а также сокращением административных расходов и количества руководящих кадров", - добавили в КГГА.

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Кроме того, для указанных зданий при оплате потребителями за услуги вовремя – до 20 числа месяца, оставили скидку в размере 10%.

"Одновременно в жилищный фонд города входят инвестиционные, ведомственные жилые дома и дома, в которых созданы ОСМД и ЖСК. Указанная категория домов обслуживается или самостоятельно усилиями жителей домов, или обслуживающими предприятиями частной или иной формы собственности", - пояснили в КГГА.

В мэрии отметили, что эти организации формируют цены согласно Порядка формирования тарифов, утвержденного постановлением Кабмина и подают их на утверждение в Киевской администрации.

"Городская власть сегодня не может повлиять на частные предприятия, которых жители избрали для обслуживания жилых домов. Поскольку на государственном уровне, согласно Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", установление тарифов ниже размера экономически обоснованных без соответствующего возмещения не допускается и может быть обжаловано в суде", - подчеркнули в КГГА.

Вместе с тем, в мэрии напомнили, что согласно Закону Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" жильцы многоквартирного дома могут сами выбрать способ содержания домов и организацию по обслуживанию.