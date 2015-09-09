Реконструкцию пешеходной зоны на Почтовой завершили благодаря Кличко - эксперт

Об этом заявил Алексей Заика, заместитель главы ГО "Центр правовой помощи "ИСКРА" по вопросам ЖКХ, передает Politconsultant.org.

Он отметил, что в таких проектах абсолютно не важно, кто инициировал проект, главное, что было сделано, чтобы его завершить.

"Реконструкцию Почтовой начинали еще в 2008 году при Черновецком. Но, помимо Черновецкого, «пиарились» на стремлении завершить работы и Попов, и Макеенко и Бондаренко. Время шло, киевляне испытывали множество неудобств, но никто из них не приложил реальных усилий для выполнения проекта. Сегодня же есть факт, и его надо признать, только Виталий Кличко, пообещав закончить пешеходную зону, сдержал слово", - отметил эксперт.

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Отдельно эксперт подчеркнул важность отсутствия «совкового» сценария открытия нового городского инфраструктурного объекта.

"Открытие столичные власти не сделали «совковым», как раньше у нас было принято. Никакой лишней помпезности. Это был хороший детский праздник, а если хорошо детям – то и родителям тоже. Сам Кличко, посетив площадь, был очень человечным и близким к людям: без галстука, фотографировался и общался со всеми желающими, да и в конце концов искупался в фонтане с детьми и поиграл с оркестром. Люди одобряют такую открытость и доступность Кличко, особенно учитывая, что в странах бывшего соцлагеря политики как правило далеко от народа", - подчеркнул Заика.

Эксперт выразил надежду, что слово мэра о завершении всего комплекса работ по реконструкции Почтовой площади следующей весной будет выполнено, как и открытие ее пешеходной зоны.