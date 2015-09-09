Строительство нового канализационного коллектора Киева выполняется согласно графику - Кличко

Как информирует пресс-служба Киевского городского головы, об этом городской голова столицы Виталий Кличко заявил во время инспекции выполнения работ на коллекторе, который строится.

"На сегодня строительство продолжается. Работы, запланированные на 2015 год, выполняются согласно графику и в 2 смены. Уже проложили около 9 км подземного тоннеля и выполнили работы для дальнейшего подключения нового коллектора с коммуникациями районного значения", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Кличко напомнил, что действующий киевский коллектор был введен в эксплуатацию в 1970 году.

"Еще в 1999 году объект по результатам обследования признали аварийным и непригодным к эксплуатации. Поэтому строительство второй нитки коллектора - это приоритет для города Киева", - подчеркнул столичный голова.

Он отметил, что столичная власть выделила в этом году 45 млн грн из городского бюджета на строительство нового коллектора, и 160 млн грн город получил после своих обращений, из государственного фонда регионального развития.

Городской голова отметил, что, как уверяют специалисты, гарантия новой нитки коллектора - как минимум 100 лет. И на его строительстве используются новые современные технологии. В целом, отметил мэр, общая стоимость второй нитки коллектора - около 600 млн грн.

"Деньги мы будем находить. Как из городского бюджета, так и рассчитываем на бюджет государственный. Ведь коллектор - это стратегический объект не только для города", - отметил Кличко.

Он также осмотрел ремонтные работы, которые продолжаются на главном киевском коллекторе по улице Фрунзе. Здесь недавно произошел обвал через газовую коррозию.

"Аварию удалось ликвидировать - 24 часа в сутки здесь работали бригады "Метростроя" и "Киевводоканала". Чтобы не повторились подобные аварийные ситуации, мы будем делать все, чтобы в максимально короткие сроки запустить вторую нитку коллектора", - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в КГГА проинформировали, что в столице возобновлено строительство новой ветки главного канализационного коллектора, на что выделено 40 млн грн. Еще 160 млн грн на соответствующие работы город ожидает получить от государства.

3 сентября Киевсовет внес изменения в городской бюджет, увеличив капитальные расходы на 455,9 млн грн и направил дополнительно 165 млн грн на строительство второй нитки главного канализационного коллектора.

Сообщалось, что 159,8 млн грн - средства государственного фонда регионального развития.