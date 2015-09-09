В Киеве с 2016 года хотят увеличить финансирование питания в образовательных заведениях

Киевская городская власть по поручению городского головы Виталия Кличко готовит предложения столичного бюджета на 2016 год относительно увеличения финансирования на питание детей в учебных заведениях города. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время инспекции школьных столовых в Соломенском районе города.

«Команда мэра Виталия Кличко сделала все возможное и обеспечила питанием тех детей, которые больше всего в этом нуждаются. Мы обеспечили питанием учащихся 1-4 классов, детей льготных категорий, а также детей киевлян-участников антитеррористической операции. В то же время мы понимаем, что останавливаться на этом нельзя, поэтому рассматриваем возможность увеличения финансирования, в частности школьных обедов», – отметила она.

Так, по словам Анны Старостенко, столичный Департамент образования и науки, молодежи и спорта уже готовит бюджетные запросы на увеличение финансирования: «Если в этом году средняя стоимость горячего завтрака на одного школьника составляет 8 гривен 5 копеек, то в следующем году она должна вырасти по крайней мере до 12 гривень».

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Заместитель председателя КГГА также добавила, что в этом году качество питания в столичных школах будет проверяться постоянно – соответствующее поручение получили все районные управления образования.

«Руководители и сотрудники районных управлений образования, департамента, а также я лично еженедельно буду контролировать качество и безопасность питания наших школьников», – заверила Старостенко.

Во время инспекции были проверены столовые и горячие завтраки в гимназии № 178 и школе № 166. Анализ примерных двухнедельных меню горячего питания для учеников 1-4-х классов показал, что в ежедневном рационе детей разнообразные продукты (салат из свежих овощей, каша (гречневая, рисовая, пшеничная), макаронные изделия, запеканка, сосиска (сарделька) отварная, котлета, рагу из мяса, отбивные из филе курицы, шницель из говядины, рыба, яйцо отварное, пюре картофельное, сок, фрукты, компот из яблок, бутерброд с сыром, сырники, ленивые вареники, выпечка, кондитерские изделия без крема).