Никонов: столичные власти вывели из тени 53 ночные парковки

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов во время инспекции парковочных площадок на проспекте Правды, 31.

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«К сожалению, до этого года значительная часть парковок в городе осуществляла свою деятельность нелегально и соответственно не приносила ни копейки городу. Кроме того, из-за этого возникали конфликтные ситуации. Городские власти во главе с Виталием Кличко предложили предпринимателям легализовать деятельность и заключить необходимые договоры. Это позволило парковщикам работать в правовом поле, уплачивая налоги в бюджет Киева», – пояснил Игорь Никонов.

Он напомнил, что 2 июля этого года Киевсовет принял решение для вывода парковочных площадок из тени и увеличения поступлений в горбюджет. Так, были внесены изменения в решение «Об установлении местных налогов и сборов в Киеве и акцизного налога». Соответственно, перечень объектов был значительно расширен.

«174 новые парковки вошли в обновленный перечень. Сейчас мы заключили договоры с 53 из них. Замечу, что только одно машиноместо в бюджет города приносит 4,2 грн парковочного сбора в день. То есть, если со всеми ночными парковками, указанным в решении Киевсовета, заключить договоры, отчисления парковочного сбора составят около 39,5 млн грн в год», – отметил Игорь Никонов.

Первый заместитель председателя КГГА также привел в пример парковку на ул. Правды, 31, отчисления сбора от которой составляют 6 174 грн в месяц (или 74 088 грн в год). Для владельцев автомобилей плата за парковку за заключенные договоры не увеличилась.