В киевском метро появился бесплатный скоростной Wi-Fi

Сегодня бесплатный скоростной Wi-Fi запущен на трех центральных станциях киевского метрополитена: «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого», «Майдан Независимости». А впоследствии беспроводным интернетом будут обеспечены все 52 станции на всех линиях и все вагоны метрополитена.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время презентации и запуска нового проекта.

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«Сегодня бесплатный скоростной Wi-Fi уже запущен на трех центральных станциях: «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого», «Майдан Независимости». И это только начало развития Wi-Fi сети со 100% покрытием станций, тоннелей и эскалаторов всей столичной подземки. Беспроводным интернетом будут обеспечены все 52 станции на всех линиях метро и все вагоны, – подчеркнул Кличко. – Для столичных властей этот проект – еще один шаг к обеспечению комфорта и новых возможностей для киевлян и гостей столицы, еще один этап на пути внедрения технологической системы управления Kyiv Smart City», – отметил мэр.

Он отметил, что сегодня один пассажир проводит за одну поездку в метро в среднем около 30 минут.

«Отныне эти полчаса – это возможность почитать свежие новости в интернете, написать рабочие письма по электронной почте и главное – это возможность постоянно оставаться на связи с родными и коллегами», – сказал Кличко.

Киевский городской председатель подчеркнул, что для столицы этот проект принесет еще одну очень важную вещь – повышение мер безопасности, ведь вместе с Wi-Fi сетью инвестор строит систему видеонаблюдения.

«Благодаря видеонаблюдению киевляне и гости города будут чувствовать себя защищенными, находясь в метро», – отметил мэр Киева.

Кличко также отметил, что кроме проекта по запуску Wi-Fi, с начала года в метрополитене уже было совершено несколько нововведений, в частности, пассажиры получили возможность бесконтактно платить за проезд банковской карточкой.

Мэр протестировал, как работает Wi-Fi на станции метро «Олимпийская», и совершил видеозвонок брату Владимиру, который сейчас во Флориде (США) готовится к следующему поединку. Владимир поздравил киевлян с запуском интернета на станциях метро и сказал, что несколько недель назад был в Киевском метрополитене. «Теперь, когда там есть Wi-Fi, буду чаще спускаться в киевское метро», – сказал Владимир Кличко.

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В декабре 2014 года КГГА подписала инвестиционный договор с компанией «Москито Мобайл» на строительство Wi-Fi сети в киевском метро. Главные преимущества связи – высокая скорость передачи данных в сочетании с большим количеством одновременных подключений к сети. Сегодня Wi-Fi в метро могут похвастаться менее двух десятков городов в мире, в частности – Сеул в Южной Корее, японские города Токио, Осака, Киото, Йокогама, Нагоя, китайские Шанхай и Гонконг, а также Лондон, Париж, София, Торонто, Чикаго, Нью-Йорк.