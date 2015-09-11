Лишние этажи здания в Десятинном переулке в Киеве снесут в течении недели - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки демонтажа верхних этажей здания в Десятинном переулке, 3-5, чтобы она соответствовала градостроительным требованиям.

"Киев должен развиваться, строиться, но все должно быть в рамках законодательства. К сожалению, есть недобросовестные застройщики, которые нарушают нормы строительства. Эти стройки достались нам в наследство, и мы вынуждены развязывать узлы, - отметил Кличко. - Сейчас эти два этажа новостройки в Десятинном переулке, которые были построены с нарушением всех норм, сносятся. Это здание не будет превышать установленных норм - 27 м. Этот демонтаж - беспрецедентный случай, и мы будем бескомпромиссны в требованиях соблюдения законодательства и будем сносить те стройки, которые ведутся с нарушением норм", - подчеркнул мэр Киева.

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Он отметил, что все работы по демонтажу лишних этажей должны быть завершены в течение недели. Кличко отметил, что участок в Десятинном переулке, на котором ведется строительство, входит в буферную зону Софии Киевской. И столичная власть делает все, чтобы сохранить старый Киев и передать его потомкам.

Мэр проверил с помощью тахеометра, что высота здания после сноса двух этажей составляет чуть менее 27 м. В этом смогли убедиться присутствующие общественные активисты и журналисты.

Киевский городской голова также поблагодарил общественность за активное участие в урегулировании вопроса строительства в Десятинном переулке. "Мы благодарны общественности за ее поддержку. Мы садились все вместе, разговаривали и нашли компромиссное решение", - сказал Кличко.