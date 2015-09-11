Кличко открыл современный стадион в дарницкой школе

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время открытия после реконструкции спортивного комплекса в школе 217 в Дарницком районе столицы.

«Рад, что мы открываем красивую спортивную площадку, которой может позавидовать любая школа. Хочу поздравить с этим учеников и родителей. Мы все мечтаем, что наши дети будут сильными, всесторонне развитыми и заниматься спортом. Те, кто занимается спортом, могут благодаря целеустремленности, выдержке, силе воли достичь любых высот. Надеюсь, этот стадион станет настоящей альтернативой улице, и здесь вы сделаете свои первые шаги к олимпийскому чемпионству», – обратился Виталий Кличко к ученикам.

Мэр вручил почетные награды ученикам киевских школ – победителям и призерам международных и национальных спортивных соревнований. После этого Виталий Кличко испытал новое футбольное поле и забил пенальти голове Дарницкой райадминистрации Геннадий Синцову.

В комментарии журналистам Виталий Кличко заявил, что ремонт спорткомплекса обошелся городу в 5 млн грн.

«Наша цель – чтобы в каждой школе была современная спортивная площадка, и дети могли заниматься спортом и иметь настоящую альтернативу улице и ее ценностям», – отметил городской голова.

На территории стадиона обустроено футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, зона с тренажерами и баскетбольная площадка. Его сооружение началось 3 года назад, но было заморожено из-за нехватки финансирования.