Кличко поздравил участников Чемпионата Украины по стрит воркауту и пообщался с киевлянами, которые отмечают День физкультуры и спорта

«Хочу поздравить всех с Днем физкультуры и спорта и пожелать каждому здоровья и сил. Для каждого из нас самое главное – это наше здоровье и здоровье наших детей, и мы все хотим, чтобы наши дети росли сильными, гармонично развитыми и уверенными в себе, - отметил Кличко. - Несмотря на сложную ситуацию, мы делаем все для того, чтобы спортивная инфраструктура в городе развивалась. И вместе с командой Street Workout мы находим единомышленников, которые поддерживают и пропагандируют здоровый образ жизни. Команда спортсменов установила более 70, а городская администрация открыла более 100 спортивных площадок, где молодежь может заниматься спортом», - рассказал городской голова.

Виталий Кличко на просьбу ведущего чемпионата по стрит воркауту продемонстрировал собственную физическую подготовку и выполнил упражнения на перекладине – подтянулся и сделал несколько подъемов-переворачиваний. «Когда я был подростком, то проводил много времени в спортивных секциях. Помню, как у нас во дворе был турник, и сегодня я показал несколько упражнений, которые мы часто делали с ребятами», - рассказал Кличко журналистам после спортивного мастер-класса.

Мэр добавил, что вчера в Дарницком районе был открыт спортивный комплекс с тренажерами, баскетбольным и волейбольным полями, зоной для тенниса, который станет ключевой спортивной зоной в районе. «Скоро откроем обновленный велотрек и первую велодорожку протяженностью свыше 20 километров с Троещины до центра города», - добавил городской голова.

Также Виталий Кличко поздравил с праздником физической культуры и спорта киевлян, которые собрались на Крещатике. «Уверен, что сегодня здесь нет равнодушных к спорту и физкультуре. И хочу подчеркнуть, что мы сделаем все для того, чтобы спорт в Киеве развивался. Еще раз поздравляю всех с праздником спорта и здоровья», - обратился Кличко к спортсменам и киевлян, которые празднуют День физической культуры на Крещатике.

В рамках чемпионата по стрит воркауту возле арки Дружбы народов проходит конкурс для детей на максимальное время висения на турнике, установления рекордов в номинациях: «Выходы силой на две руки», «Подтягивание на одной руке», «Отжимание на брусьях» и другие. За Кубок мэра по стрит лифтингу соревнуются спортсмены в трех весовых категориях.

А на Крещатике по случаю Дня физкультуры и спорта собрались представители более чем 60 видов спорта. Здесь проходят выступления спортсменов и мастер-классы, олимпийский урок, спортивный квест, запись в спортивные секции для всех желающих. Также в рамках праздника провели Первый бесплатный забег «Intersport Ukraine Run 2015» и Велосипедную гонку с маунтинбайка UpHill «Red Bull Hill Charasers» на Андреевском Спуске.