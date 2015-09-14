СБУ объявила в розыск ближайшую соратницу Ющенко

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.

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По данным правоохранителей, Ульянченко пропала 30 июня в Киеве и скрывается от органов прокуратуры, мера пресечения к ней не применялась.