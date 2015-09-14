В Киеве открыли первую в Украине школу урбанистики

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время открытия международной школы урбанистических исследований CANactions.

Мэр Киева отметил, что это очень символично, что первая школа урбанистики в Украине открывается именно в Киеве. Кличко добавил, что изменения в развитии городов давно назрели.

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«Мы должны использовать лучший европейский опыт и сделать Киев современным, технологичным, комфортным. В то же время, мы должны сделать все, чтобы город не потерял свою самобытность», – отметил столичный голова.

Он подчеркнул, что Киев должен стать по-настоящему европейским городом, удобным для жизни. По словам мэра, столичная власть готова прислушиваться к советам авторов проектов по преобразованию города и развития общественного пространства и воплощать интересные идеи. Кличко подчеркнул, что такая коммуникация позволит понимать, какие изменения нужны нашему городу и реализовать их максимально быстро и эффективно.

CANactions School for Urban Studies – некоммерческая образовательная платформа, которая предоставляет комплексные междисциплинарные знания о городе. Это уникальный для Украины проект, который, опираясь на лучший мировой опыт, формирует принципиально новый подход к городской политике и видению развития города в целом. Школа – это новый этап эволюции международного архитектурного фестиваля CANactions, который ежегодно проводится в Киеве на протяжении восьми лет.

В торжественном открытии школы приняли участие послы Германии, Австрии, Нидерландов и Швейцарии.