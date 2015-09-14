В Киеве открыли первую в Украине школу урбанистики
Идеи и проекты развития Киева должны делать его современной столицей, но одновременно оставить самобытность города, учитывать его исторические достояния.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время открытия международной школы урбанистических исследований CANactions.
Мэр Киева отметил, что это очень символично, что первая школа урбанистики в Украине открывается именно в Киеве. Кличко добавил, что изменения в развитии городов давно назрели.
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«Мы должны использовать лучший европейский опыт и сделать Киев современным, технологичным, комфортным. В то же время, мы должны сделать все, чтобы город не потерял свою самобытность», – отметил столичный голова.
Он подчеркнул, что Киев должен стать по-настоящему европейским городом, удобным для жизни. По словам мэра, столичная власть готова прислушиваться к советам авторов проектов по преобразованию города и развития общественного пространства и воплощать интересные идеи. Кличко подчеркнул, что такая коммуникация позволит понимать, какие изменения нужны нашему городу и реализовать их максимально быстро и эффективно.
CANactions School for Urban Studies – некоммерческая образовательная платформа, которая предоставляет комплексные междисциплинарные знания о городе. Это уникальный для Украины проект, который, опираясь на лучший мировой опыт, формирует принципиально новый подход к городской политике и видению развития города в целом. Школа – это новый этап эволюции международного архитектурного фестиваля CANactions, который ежегодно проводится в Киеве на протяжении восьми лет.
В торжественном открытии школы приняли участие послы Германии, Австрии, Нидерландов и Швейцарии.