В столице заканчивают работы по ремонту и замене полсотни лифтов

Об этом во время инспекции одного из жилых домов на Харьковском шоссе, 67-А, где выполнена замена двух лифтов, сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

«В этом году в Киеве запланировано провести ремонт или замену около 120 лифтов. Городская власть выделила на это около 66 миллионов гривен. Это в десятки раз больше, чем выделялось из бюджета в предыдущие годы. Конечно, это не удовлетворяет всех потребностей по ремонту оборудования в городе, но впервые за много лет мы начали замену тех лифтов, которые, по экспертным заключениям, не соответствовали нормам безопасности», – заверил заместитель председателя КГГА.

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Все лифты, эксплуатационный срок которых истек (25 лет), регулярно проверяются на соответствие нормам безопасности для определения дефектов и осуществление их последующего ремонта.

«Ремонт или полная замена лифтового оборудования может стоить от 500 тысяч до миллиона гривень. Это одна из крупнейших статей расходов в вопросе ремонта жилого фонда. Ни городской бюджет, ни совладельцы домов, то есть сами киевляне, не смогут справиться с этим. Ведь, по экспертным данным, почти 10 тысяч лифтов у всей столицы исчерпали свой срок годности. Поэтому мы разработали поэтапную программу замены лифтового оборудования с привлечением инвестиционных средств и рассчитываем на содействие государства в решении этого вопроса», – отметил Пантелеев.

Как сообщил заместитель председателя КГГА, практически все детали, все лифтовое оборудование и кабина лифта произведены в Украине. Импортные детали используются только в тех случаях, если в Украине такого оборудования не производят.