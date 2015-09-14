Столичная власть запустила третий этап проекта "Открытый бюджет"

Третий этап проекта «Открытый бюджет» начал свою работу. Проект позволил контролировать движение бюджетных средств в городе и анализировать конкретные платежи: кто, по какому договору, кому и за что осуществлял оплату. Поэтому теперь граждане могут эффективно контролировать распорядителей бюджетных средств.

Таким образом, реализуется одна из ключевых задач, поставленных мэром Киева Виталием Кличко, относительно борьбы с коррупцией.

«Проект «Открытый бюджет» становится максимально прозрачным. Третий этап проекта – один из важнейших. Именно теперь есть абсолютно открытый доступ к конкретным платежам по всем бюджетным учреждениям города, – рассказал первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов. – Общественность может контролировать каждую гривну, а в случае спорных вопросов всегда можно снова обратиться к открытым данным и установить истину. 5 июня в рамках концепции Smart City мы презентовали первый этап этого проекта и вот мы почти на финишной прямой. Киев, как настоящая столица, задает новые стандарты для всей страны. При наличии прозрачного использования бюджетных средств у коррупционеров не будет даже малейшего шанса залезть в государственный карман. Мы поставили себе цель остановить беспредел в сфере использования госсредств и выполнили то, что позволит значительно сократить расходы, бюджет получит дополнительные возможности для финансирования общественно значимых проектов столицы», – подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.

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Результатом выполнения первого этапа проекта стала возможность анализа состояния бюджета расходов и поступлений по следующим категориям: год, месяц, главный распорядитель, район, на что были выделены средства, с какой целью и по каким статьям они используются. На втором этапе добавилась возможность анализировать кассовые поступления в разрезе статей и районов, кассовые расходы, финансовые обязательства, остатки средств в разрезе не только районов, но и конкретных распорядителей средств (школ, больниц и тому подобное).

Четвертый этап станет заключительным в проекте. На этом этапе электронные закупки будут интегрированы в «Открытый бюджет» и для общего доступа в сети станет возможным просматривать не только платежи из бюджета в разрезе контрагентов, но и все заключенные договоры, и анализировать процедуру определения победителя по конкретным торгам. Теперь вся цепочка от объявления закупки, подачи предложений, аукциона, определения победителя, заключения договора до регистрации, накладной в казначействе и до реального платежа будет онлайн, то есть доступным для общины города Киева.

Игорь Никонов также призвал всех неравнодушных граждан присоединиться к инициативе мэра по искоренению коррупции в сфере закупок за средства государственного бюджета.