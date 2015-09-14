У Кличко по подозрению в коррупции уволили нескольких главных врачей столичных медучреждений

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий во время брифинга.

«Во главе с городским головой Виталием Кличко в столице начата бескомпромиссная борьба с коррупцией и инициированы масштабные проверки во всех медицинских заведениях Киева. За первое полугодие 2015 года Департамент здравоохранения провел 24 проверки в лечебно-профилактических учреждениях, в 19 из них установлены нарушения финансово-бюджетной дисциплины на общую сумму более 11 миллионов грн. Речь идет не о нарушениях со стороны обычных рядовых медиков, а о главврачах, заведующих и сотрудников районных управлений здравоохранения, которые годами наживались на здоровье своих пациентов и на работе подчиненного персонала. Поэтому по поручению мэра Киева начато очищение столичной медицины от взяточничества и коррупции», – сказал Михаил Радуцкий.

Заместитель председателя КГГА рассказал, что руководители проверенных учреждений здравоохранения получили поручение с целью устранения нарушений и недостатков, учреждения здравоохранения разработали соответствующие планы мероприятий по устранению нарушений.

Кроме того, по результатам аудита материалы двух проверок переданы в правоохранительные органы, одного руководителя учреждения уволен с занимаемой должности, приняты меры дисциплинарного воздействия до трех человек.

Так, в учреждениях здравоохранения, которые подчинены управлению здравоохранения Печерского района, установлены нарушения финансово-хозяйственной деятельности на общую сумму 900 745,24 грн, в том числе с риском потерь на сумму 659 200,00 грн.

В учреждениях здравоохранения, которые входят в состав Территориального медицинского объединения «Санаторное лечение», установлены нарушения финансово-хозяйственной деятельности на общую сумму 2 283 334,37 грн.

По результатам проведенных проверок, уволен главврач Киевской городской клинической больницы № 7 с занимаемой должности.

Материалы проверок Киевского городского родильного дома № 3, Киевской городской клинической больнице № 7 и городской клинической больницы №4 переданы в правоохранительные органы с целью принятия мер соответствующего реагирования. О нарушении лицензионных условий КГКБ №4 информированы органы лицензирования Министерства здравоохранения Украины.

Материалы по результатам проверок Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, учреждений здравоохранения, которые входят в состав УОЗ Печерского района, и учреждений здравоохранения, которые входят в состав ТМО «Санаторное лечение», передано в Управление по вопросам предотвращения и противодействия коррупции КГГА с целью принятия мер соответствующего реагирования.

«По результатам аудита, проведенного специалистами Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА выявлено финансовых нарушений на общую сумму около 85 452 000,00 грн с потерями от финансовых нарушений и неэффективных управленческих решений на сумму 28 717 000,00 грн. Такие цифры просто недопустимы! Главные врачи медицинских учреждений, где уже обнаружены или будут выявляться факты финансовых злоупотреблений, будут уволены. Здесь позиция мэра Киева четкая и бескомпромиссная: нарушители должны отвечать по всей строгости закона. Лишь очищение всех сфер жизнедеятельности города от коррупционных схем даст ощутимый эффект от реформ, инициированных столичными властями», – подчеркнул Михаил Радуцкий.

В частности, специалисты Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА обнаружили:

в коммунальном предприятии «Фармация» финансовых нарушений на сумму 12 250 000,00 грн с потерями от финансовых нарушений и неэффективных управленческих решений на сумму 6 402 000,00 грн; КП «Инженерный центр» финансовых нарушений на сумму 14 809 000,00 грн с потерями от финансовых нарушений и неэффективных управленческих решений на такую же сумму; в коммунальной организации «Киевмедспецтранс» финансовых нарушений на сумму 52 847 000,00 грн с потерями от финансовых нарушений и неэффективных управленческих решений на сумму 2 253 000,00 грн; в Киевской городской туберкулезной больнице № 2 финансовых нарушений на сумму 3 590 000,00 грн с потерями от финансовых нарушений и неэффективных управленческих решений на такую же сумму; в Киевском городском роддоме № 3 финансовых нарушений на сумму 1 955 000,00 грн с потерями от финансовых нарушений и неэффективных управленческих решений на сумму 1 663 000,00 грн.