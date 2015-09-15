В Киеве при получении 1500 долларов взятки задержан заместитель военного комиссара.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.

Отмечается, что в ходе реализации оперативной информации и проведения негласных следственных (розыскных) действий, работникам управления противодействия преступности в сфере экономики ГУМВД Украины в городе Киеве стало известно, что работник военкомата предложил призывнику помощь в освобождении последнего от призыва на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы Украины.

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По данному факту Военной прокуратурой Центрального региона Украины открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали в Киеве на взятке в размере $3 тыс. заместителя начальника управления одного из областных органов Государственной фискальной службы.