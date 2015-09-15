В Киеве запустили двустороннее движение по улице Бальзака

Изменение дорожного движения на улице Оноре де Бальзака с одностороннего на двусторонний позволит жителям Троещины быстрее и удобнее выехать на проспект Генерала Ватутина в сторону Петровки, в том числе и в час пик.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"И мы в дальнейшем будем делать все, чтобы сделать передвижение киевлян и гостей столицы в городе более комфортным", - заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки развязки на улице Оноре де Бальзака, где отныне после реконструкции дорожного покрытия запустили двустороннее движение.

«Люди, которые здесь живут, говорят мне, что для них запуск двустороннего движения на улице Оноре де Бальзака очень важен. Ведь много лет здесь или нарушали правила дорожного движения, или приходилось долго объезжать. Наша ключевая задача, в частности и каждого руководителя района, чтобы жизнь людей в этом районе была комфортной. И мы движемся в этом направлении», – отметил мэр.

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Развязка сегодня имела один выезд с ул. Оноре де Бальзака и одностороннее движение в сторону массива с просп. Генерала Ватутина. Для улучшения ситуации здесь провели первый этап реконструкции с организацией двустороннего движения на ул. Оноре де Бальзака от ул. Каштановой до ул. Генерала Ватутина, что дает возможность разветвления транспортных потоков. Теперь скорая помощь имеет возможность оперативно заехать во дворы, а раньше вынуждена была объезжать целый квартал.

«Это первая очередь строительства развязки. Вторая очередь – будет сквозным проезд из глубины массива, с четной стороны улицы Оноре де Бальзака будут проезжать жители через перекресток с улицей Каштановой. Таким образом мы откроем выезд для жителей этого микрорайона в направлении Радужного массива, а также они смогут выезжать и на Петровку. Люди раньше должны были объезжать 2 км и 4 светофора, а теперь 300 м и они свободно выехали на Ватутина», – рассказал глава Деснянского района Вадим Онуфрийчук.

Виталий Кличко также проверил, как проводится капитальный ремонт межквартального проезда и придомовой территории по ул. Оноре де Бальзака, 92-92-А в Деснянском районе.

«Мы сейчас находимся на Троещине, где проходит плановый ремонт придомовой территории, расширяют дорожное покрытие, делают «карманы» для автомобилей, чтобы сделать эту территорию более комфортной. Здесь асфальт был положен 20-30 лет назад вместе со строительством этих домов, и сегодня никто дорожное покрытие не менял и не ремонтировал. И многие жители жаловались на ямы. Поэтому здесь и во многих других домах благоустраиваем придомовую территорию. В целом до конца года будут отремонтированы 500 межквартальных проездов», – отметил Кличко.