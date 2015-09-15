У Кличко за коррупцию уволили пятерых директоров столичных школ

На их место назначили новых директоров по результатам открытого конкурсного отбора, сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время инспекции Введенской гимназии № 107 Подольского района города.

«К сожалению, практически во всех заведениях, где уволили директоров, последние пытаются остаться через суды, несмотря не только на приказы об увольнении, но и на возбужденные против них уголовные дела. Тем не менее, несмотря на то, что система сопротивляется, мы будем бороться до конца, ведь уверены, что правда на нашей стороне», – убеждена она.

Старостенко рассказала, что в Введенской гимназии директор был уволен за злоупотребления с денежными средствами родительского фонда, а также арендой помещений: «В этой школе три года работала частная спортивная школа «Феерия», которая ежемесячно собирала с родителей по 400-500 грн за обучение их детей. При чем аренда школьного помещения не была юридически оформлена. Кроме того, бывший директор в помещении школы за средства городского бюджета оборудовал для себя целый тренировочный зал».

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Новый директор, по словам заместителя председателя КГГА, работает лишь 4 дня, однако была выбрана по рекомендации комиссии открытого конкурса, в которую вошли эксперты, специалисты, психологи, представители образовательных ассоциаций, а также родительских комитетов.

«С момента начала конкурса нам уже удалось провести две волны и назначить более 40 новых директоров учебных заведений города Киева. Происходит он максимально объективно, а был основан по инициативе мэра с единственной целью – чтобы в столичных школах были профессиональные руководители и достойные менеджеры», – добавила Старостенко.

Напомним, что за последний год в Киеве уволили директоров пяти образовательных учреждений: Введенской гимназии № 107, лицея «Голосеевский» № 241, № 38 имени Н. В. Молчанова Шевченковского района, гимназии № 75 и Школы высшего спортивного мастерства города Киева (бассейн «Юность»). Кроме того, в начале сентября уволили директора детсада № 170, который вместо того, чтобы заменить окна в детских группах, за деньги города поставила новые окна в собственном кабинете.