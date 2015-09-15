Борьба с коррупцией и увольнение взяточников делает команду Кличко более открытой к обществу, - эксперт

Об этом заявил Директор Киевского института мирных исследований Андрей Мишин, комментируя результаты аудита медучреждений города за первое полугодие, сообщает politconsultant.org.

По его словам, вскрытые факты коррупции в «Киевпасстрансе», публичные увольнения чиновников, главврачей и директоров школ, открытый аудит столичных больниц, и внедрение «открытого бюджета» позволяют положительно оценивать реализацию антикоррупционной программы Виталия Кличко в столице.

«Обнародованные цифры по фактам финансовых нарушений в столичных медучреждениях и последующее увольнение главврача – это уже не просто слова об антикоррупционной деятельности. Это реальные шаги власти, которых ждут киевляне. Злоупотребления в столичных больницах, где зачастую койки все еще советских времен, окна со щелями, на 11, 85, 27 млн, озвученные Радуцким прессе выглядят несуразно в стране с упадком экономики и де-факто военным положением», - отметил эксперт.

«Только в сфере образования было назначено 40 новых руководителей учебных заведений и уволено по подозрению в коррупции 5 директоров школ. Как правило меры «публичной порки», наряду с реальными кадровыми решениями дают положительный результат. Так называемый «дамоклов меч» стимулирует чиновников лучше работать», - сказал он.

Вместе с тем Мишин подчеркнул необходимость активной позиции у правоохранителей в этом вопросе, так как не в полномочиях столичных властей привлекать к ответственности.

«Для логического завершения цепочки, дело, начатое Кличко, должны финализировать правоохранители, ведь очевидно, что привлечение к ответственности по закону не входит в компетенцию городских властей. Только полный цикл этой системы будет иметь успех», - сказал эксперт.