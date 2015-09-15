В Киеве уже уволили 25 патрульных полицейских
В столице, где полиция работает с 24 июля, с 2 тысяч патрульных МВД уволило 25 человек.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба его ведомства.
Глава МВД подчеркнул, что нынешний уровень профессионализма полицейских является достаточно высоким.
"Вы должны понимать, что выглядит это довольно престижно, новая форма и автомобили, но в реальности - это ежедневная тяжелая работа", - отметил Аваков.
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В свою очередь руководитель Департамента патрульной службы МВД Украины Александр Фацевич сообщил, что экипажи патрульной службы всегда в работе. Кроме того, возросло количество раскрытых преступлений по «горячим следам».
Также советник первого заместителя министра внутренних дел Хатия Деканоидзе отметила, что в Киеве уровень доверия населения к новой патрульной полиции вырос до 85%.
Ранее УНИАН сообщал, что 69% жителей столицы ожидают, что в связи с созданием патрульной полиции уровень безопасности в Киеве улучшится.