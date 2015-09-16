Порядок в Киеве во время футбола будут охранять 2 тысячи милиционеров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной милиции, во время матча на прилегающей к стадиону территории и в центральной части города к охране общественного порядка будут привлечены сотрудники милиции и военнослужащие Национальной гвардии.

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Столичные правоохранители призывают болельщиков вести себя цивилизованно, относиться друг к другу толерантно, не нарушать общественный порядок и способствовать работникам милиции в выполнении их функций по охране правопорядка.

Также милиция обращается к владельцам транспортных средств с просьбой не нарушать правил дорожного движения, не оставлять транспорт с нарушением правил и не парковать автомобили на тротуарах дорог, прилегающих к стадиону.