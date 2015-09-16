В Киеве грабители массово разбирают недостроенный Подольский мост на металлолом - СМИ

Как пишет Сегодня, последний такой случай произошел вчера вечером. Милиция задержала преступника на горячем.

"Вчера опергруппа задержала грабителя, который пытался снять оборудование с одного из подъемных кранов. Это статья 185 "Кража", карается сроком лишения свободы до 3—5 лет. Но сообщения о кражах на этом объекте поступали и раньше. В апреле поступило заявление о пропаже деталей со строительной техники, а второе — две недели назад. Воровали металл и медные кабеля. Сообщения внесены в ЕРДР. Ведется расследование", — рассказали нам в милиции.

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По данным издания, по словам охранников моста, кражи начались еще в прошлом году. "Приезжают обычно ночью, человек пять здоровых мужиков. Что против них сделаешь, когда один в будке охраны дежуришь? Пока милицию вызовешь, пока приедут, от этих воров уже и след простыл", — рассказывает охранник по имени Игорь.

Отмечается, что кражи происходят на всем участке строящегося моста, где есть строительные объекты и находятся стройматериалы.

"В подъемных кранах, которые находятся на стройплощадках украдены все медные провода, концевые выключатели. С самого моста срезают медные кабеля. Однажды даже обрезали двухметровый шпунт (металлический профиль), который торчал из земли. Как его можно было унести?! Весит-то он килограмм 400! Сняли с моста и около сотни пролетов (1х6 метров каждый) из оцинкованной стали. Чтобы этого не происходило, пришлось наполовину обрезать практически все металлические подъемные лестницы на сам мост. Но и это не помогло", — рассказывает один из строителей.

Как уверяют сами рабочие, кражи участились из-за того, что на самом объекте практически нет строителей. "Раньше стройка велась в две смены. Работали тысячи строителей. Не то, что сейчас", — говорят рабочие. Теперь строительные работы ведутся на эстакаде Рыбальского острова.

С десяток рабочих занимаются установкой второго яруса опоры. На окончание всех работ нужно около 8 миллиардов гривень, а в этом году было выделено всего три миллиона.

По словам главного инженера ПАО "Мостобуд" Михаила Мартынюка, говорить о сроках окончания строительства Подольского моста рано. "Строительные работы на объекте понемногу ведутся, но говорить о самих сроках еще рано. Ведь на сегодняшний день и половины не сделано из того, что нужно было сделать. Все зависит от финансирования строительства самого обьекта, которого практически нет. Сейчас ведутся пересчеты сметы. Но, так или иначе, нужна очень большая сумма денег", — говорит Мартынюк.