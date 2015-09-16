В Киеве установят остановки с Wi-Fi и зарядками для мобильных

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила начальник службы маркетинга КП "Киевпастранс" Анна Бондарь. По ее словам, в настоящее время в Киеве есть 2510 остановок общественного транспорта, из них 589 не оборудованы павильонами ожидания. "Сейчас проходит проект замены остановочных комплексов. На проспекте Победы, от Цирка до станции метро "Житомирская", до 15 октября будет установлено 10 остановок общественного транспорта, так называемых "умных" остановок", - заявила она.

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По ее словам, эти остановки будут отличаться размером и внешним видом. "На этих остановках не будет производиться торговля. На остановке сверху будет ее название и маршруты, которые здесь останавливаются. Также будет бесплатный Wi-Fi, также на остановке будут розетки для зарядки мобильного телефона, карта-схема движения и расписание движения. И самое главное, будет электронное табло, и в режиме онлайн будут показывать прибытие маршрутного транспорта", - рассказала Анна Бондарь.