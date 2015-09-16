Из выявленных финансовых нарушений в результате аудита в КГГА возбуждено 65 уголовных дел - Кличко

На сегодня возбуждено 65 уголовных дел из выявленных финансовых нарушений в результате аудита всех структурных подразделений и коммунальных предприятий КГГА. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Антикоррупционного совета при городском голове.

«До сих пор было немало тех, кто считал, что борьба с коррупцией их не коснется. Кое-кто говорил, что Антикоррупционный совет не станет действенным органом – стал; говорили, что мы никогда не откроем все расходы и поступления в бюджет – открыли; говорили, что мое требование написать заявление на увольнение Вавриша останется на словах. Вавриш уволен. Мы шаг за шагом уничтожаем и будем уничтожать коррупцию», – подчеркнул Виталий Кличко.

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Мэр Киева проинформировал участников заседания, что утвердил план отдельных мероприятий КГГА относительно предотвращения и уменьшения рисков коррупции. Таким образом все предложения, которые были утверждены Антикоррупционной советом в рамках разработки антикоррупционной программы, введены в действие.

Из каждого пункта определен ответственный и сроки исполнения. «Я думаю, что не все, в том числе и среди чиновников КГГА, понимают всю глубину изменений, которая заложена в этом решении, но скоро все начнут ощущать это на себе», – отметил мэр.

«Я рад, что на заседаниях рабочих групп уже рассмотрены процедуры системы работы театров, началась работа по выявлению всей системы коррупции в школах. Хочу сообщить, что уволены 5 руководителей учебных заведений по результатам проверок. Я уверен, что так мы сможем постепенно очистить все отрасли нашего хозяйства», – подчеркнул Киевский городской председатель.

Виталий Кличко также подчеркнул, что столичная власть и в дальнейшем будет обращаться в правоохранительные органы относительно надлежащего реагирования на все переданные материалы из раскрытых финансовых нарушений.

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«По результатам аудита мы передали правоохранителям десятки килограммов бумаг! На сегодня возбуждено 65 уголовных дел. Три из них переданы в суд. Объявлено 12 подозрений. И мы требуем расследование каждого факта злоупотреблений и наказания виновных», – подчеркнул мэр.

Он также отметил, что 25 сентября в Киеве состоится антикоррупционная конференция с участием правоохранителей, прокуроров и экспертов.