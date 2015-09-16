У Кличко проведут конкурс на должности руководителей "Киевтранспарксервиса" и "Киевкинофильма"

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в комментарии журналистам после заседания Антикоррупционного совета при городском голове, передает пресс-служба КГГА.

«Мы однозначно поддерживаем идею открытых конкурсов и будем проводить конкурс как на позицию руководителя коммунального предприятия «Киевтранспарксервис», так и на должность руководителя КП «Киевкинофильм». Чтобы киевские коммунальные кинотеатры работали эффективно, «Киевкинофильм» должен возглавить человек, который имеет соответствующий профессиональный уровень и сможет развивать отрасль», – отметил Кличко.

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Мэр Киева также выразил надежду, что завтра Верховная Рада примет законопроект, который даст возможность систематизировать работу парковок, штрафовать водителей за неправильную парковку и эвакуировать машины, которые оставляют в запрещенных для парковки местах.

Кличко также отметил, что сегодня столичная власть совместно с Антикоррупционным советом при городском голове работает над тем, чтобы сделать полностью прозрачной сферу наружной рекламы. Сейчас идет проверка данной отрасли экспертами.

«Наша цель – окончательно уничтожить коррупцию в городской власти, во всех сферах», – подчеркнул мэр.