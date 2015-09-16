В Киеве 21 сентября состоится Марш мира

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Предполагается, что участие в мероприятии примут более тысячи человек.

Планируется, что с 10.30 до 11.00 состоится сбор участников мероприятия у Мемориала (памятника) воинам Украины, павшим в Афганистане (ул. Лаврская, 27), к которому возложат цветы.

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После этого торжественным шествием участники Марша мира пройдут от Мемориала воинам Украины, павшим в Афганистане, до Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, где в 11.30 начнется митинг.

Как отмечается в сообщении, Международный день Мира отмечают во всем мире по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН как день всемирного отказа от насилия и огня. Его начали отмечать в 1982 году. В этот день ООН призывает все страны остановить военные действия и хотя бы на 24 часа прекратить кровопролитие.