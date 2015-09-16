Появление специализированной СТО решит комплексные проблемы по восстановлению столичного автобусного парка - КГГА

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов во время рабочего визита на специализированную станцию технического обслуживания автобусов коммунального предприятия «Киевпастранс».

Он отметил, что на производственных плоскостях специализированной станции СТО осуществляется обновление подвижного состава в современном центре и по высоким стандартам. В частности, проводится диагностика технического состояния автобусов, текущие ремонты двигателей и углубленные ремонты кузовов автобусов предприятия.

Читайте такжеВ Киеве планируют реформировать систему общественного транспорта

«Благодаря деятельности СТО коммунальное предприятие «Киевпастранс» существенно экономит средства. В частности, большинство ремонтных работ стали выполнять своими силами, что свидетельствует о повышении квалификации работников СТО», – отметил Никонов.

Кроме того, первый заместитель председателя КГГА отметил, что благодаря специализированной станции технического обслуживания для инвалидов создали специальное такси с автоматическими подъемниками.

Кроме того, 5 отремонтированных автобусов в ближайшее время выйдут на 101 автобусный маршрут (жилой массив Троещина), поскольку запланировано уменьшение интервала движения и изменении схемы движения на вул. Милославской – будет обеспечено движение в оба направления на вул. Милославской и Закревского.

Отметим, что стоимость проведенного ремонта одной единицы подвижного состава составляет 250 тыс. грн. Стоимость одного ремонта у сторонних организаций составляет до 750 тыс. грн. Сейчас на СТО-А перевезли 78 единиц автобусов-долгостроей, продолжаются плановые ремонтно-восстановительные работы.