Киевляне смогут платить на 30% меньше за потребленное тепло - КГГА

До конца года в Киеве запланировано установить 4 тысячи домовых счетчиков тепла, что позволит жителям сэкономить около 30% на оплате за тепло. В целом по Киеву в течение отопительного сезона экономия составит около 1 млрд грн.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки установки теплового счетчика в одном из домов по улице Энтузиастов.

«В условиях роста тарифов на тепло сегодня вопрос энергосбережения стоит остро как никогда. Энергоаудит показал, что 70% столичных домов требуют проведения мероприятий по энергосбережению. Первым шагом в направлении энергоэффективности является учет: сэкономить тепло можно только тогда, когда его можно посчитать. Мы только проверили установку теплосчетчика в доме, которому уже больше 40 лет. И тут такой счетчик даст возможность сэкономить до 30% тепла, а значит, и оплаты за него», – отметил Кличко.

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Как отметил мэр Киева, если за квартиру в 50 кв. м семья платит около 807 грн, то после установки теплового счетчика сумма уменьшится до 565 грн. В среднем установка теплового счетчика позволит сэкономить 43 тыс. грн в месяц на весь дом.

«До начала нового отопительного сезона в Киеве будет установлено 4 тысячи счетчиков (это 80 процентов столичных домов), надеемся, сбоев со стороны «Киевэнерго» не будет. Таким образом, за отопительный сезон жители домов, где будут установлены счетчики, сэкономят около 1 млрд грн. Дома, в которых не установлены счетчики, будут оборудованы в 2016 году», – сказал мэр.

Киевский городской голова отметил, что к вопросу энергосбережения столичная власть подходит комплексно: устанавливают счетчики, терморегуляторы, утепляют дома (400 домов в этом году проходят теплосанацию).