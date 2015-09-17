В Киеве на три дня перекроют движение транспорта на проспекте Победы в направлении центра

Как сообщает пресс-служба ПАО «Киевгаз», это связано с проведением аварийных работ на газопроводе и ремонтом аварийных колодцев в районе станции метро «Шулявская».

Согласно информации, уже сегодня, 17 сентября, будет перекрыта одна полоса движения транспорта.

С 16.00 пятницы, 18 сентября, будут перекрыты три полосы движения.

«В субботу на время выполнения огневых работ движение транспорта будет остановлено полностью. Троллейбусы № 5 и 7 будут заменены автобусами. Объезд будет осуществляться по ул. Гарматной», - сказано в сообщении «Киевгаза».

Отмечается, что движение транспорта будет возобновлено в понедельник, 21 сентября, с 18.00.

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Как уточнила пресс-служба Киевской городской госадминистрации, ограничение движения транспорта будет введено на полосах в направлении центра столицы. Движение по проспекту Победы возле Шулявского путепровода будет полностью перекрыто в течение 19 и 20 октября (суббота и воскресенье).

В мэрии информируют, что соответствующее решение об ограничении движения было принято сегодня Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Это связано с выходом из строя и необходимостью замены газовых задвижек.

«Учитывая, что существует потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, мы выдвигаем требование ко всем профильным службам принять меры, чтобы избежать дальнейшего развития аварийной ситуации. Мы мобилизовали все ресурсы и, надеюсь, к вечеру воскресенья, 20 сентября, завершим все восстановительные работы», - прокомментировал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В мэрии отметили, что с 16:00 18 сентября до 18:00 20 сентябрю будут отключены троллейбусные линии от электропитания (маршруты № 5 и 7). Также запланировано прекращение подачи газа предприятиям и организациям, которые попадают в зону проведения аварийных работ.

На время проведения работ будет обеспечено круглосуточное дежурство представителей инженерных служб у газовых колодцев на пр. Победы, а также круглосуточное дежурство пожарного автомобиля и взвода Киевской службы спасения.

Сейчас разрабатывается временная схема движения, устанавливаются необходимые дорожные знаки и знаки маршрутного ориентирования на участке от ул. Гарматной до ул. Янгеля. Схема объезда участка будет обнародована в ближайшее время.