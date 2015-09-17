Эксперт назвал эффективной публичную борьбу власти Киева с коррупцией

Можно сказать, что Кличко проявляет самую активную позицию по борьбе с коррупцией среди большинства украинских меров.

Такое мнение выразил политический консультант Олег Постернак по итогам заседания Антикоррупционного совета при городском голове, передает Politconsultant.org.

«Заявления Кличко о борьбе с коррупцией подтверждаются конкретными цифрами и фактами. В результате аудита всех структурных подразделений и коммунальных предприятий КГГА возбуждено 65 уголовных дел по выявленным финансовым нарушениям. За коррупцию уволено 5 директоров школ, руководитель детсада, главврач 7-й больницы, на очереди 5 руководителей столичных ЖЭКов. Поэтому, несмотря на предвыборную критику от конкурентов Кличко, нельзя отрицать, что киевская власть достаточно активно борется с коррупцией», - сказал политолог.

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Отдельно эксперт отметил эффективность работы не так давно созданного в столице Антикоррупционного совета и конкурсного отбора руководителей в сфере образования, а также открытость властей в вопросе использования бюджетных средств и принятии кадровых решений.

«Подобная позиция Кличко и публичность процессов заставляет чиновников, у которых появляется соблазн «сработать на карман», десять раз подумать, прежде чем пойти на коррупционный поступок. Такой подход достаточно эффективен», - подчеркнул Постернак.