Киевсовет обманул киевлян обещанием заставить "Киевэнерго" пересчитывать тариф за 4 года

Как пояснила руководитель пресс-службы Киевсовета Ирина Золотар сообщение о том, что Киевсовет намерен обязать ПАО "Киевэнерго" и ПАО "Киевводоканал" пересчитать коммунальные тарифы за период с декабря 2006 по январь 2011 года не соответствует действительности, пишет Украинская правда.Киев.

"Эта информация неправдивая. Да, есть такой проект решения, но никто его не рассматривал. Он поступил в бюджетную комиссию, но она его даже не рассматривала, а перенаправила на рассмотрение комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК", - сказала Золотарь.

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Она пояснила, что сначала за этот вопрос должна проголосовать профильная комиссия, а уже тогда будет рассматривать бюджетная.

"Но даже, если оно будет вынесено на рассмотрение Киевсовета и Киевсовет проголосует, то это не гарантирует перерасчета. Депутаты могут лишь просить Нацкомиссию и самих "Киевэнерго" и "Киевводокал" пересмотреть тариф", - добавила Золотарь.

"Как руководитель пресс-службы в первую очередь хочу лично извиниться, что эти ошибки имели место. Ответственный за написание этих материалов человек уже наказан", - подытожила Золотарь.

Как известно, 15 сентября на сайте Киевсовета появилось сообщение о том, что"ПАО "Киевэнерго" совместно с ПАО "Киевводоканал" пересчитают коммунальные тарифы за период с декабря 2006 по январь 2011".