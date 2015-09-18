Андреевский спуск в начале октября станет пешеходным

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сообщил директор Департамента строительства и жилищного обеспечения, советник городского головы Александр Спасибко во время инспекции на Андреевском спуске.

Читайте такжеВ Киеве сократили пешеходный режим Крещатика

Заезд будет разрешен только жителям улицы, сотрудникам учреждений, размещенных на Андреевском, а также машинам скорой помощи, пожарным автомобилям и другому спецтранспорту.

"Благодаря установленным автоматизированным механизмам доступа – боллардам – будет ограничено сквозное движение транспорта по спуску, и он наконец станет пешеходным. А это не только комфорт, но и безопасность киевлян и многочисленных гостей, которые прогуливаются по улице", – сказал Александр Спасибко.

В настоящее время проектный институт "Киевдормостпроект" проводит корректировку Схемы организации дорожного движения по Андреевскому спуску в части установки технических средств регулирования дорожного движения по замечаниям Управления ГАИ в Киеве.

Управление боллардами будет осуществляться специальным пультом дистанционного управления, а также через диспетчерский пункт, расположенный в Подольской РГА. Благодаря установленным камерам видеонаблюдения дежурный диспетчер может опускать болларды для проезда скорой помощи или пожарного автомобиля, также установлена специальная кнопка вызова диспетчера в случае необходимости заезда на спуск.