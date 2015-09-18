Мэр Киева открыл новую велодорожку с Троещины до центра города

Он подчеркнул, что отныне все желающие менее чем за полчаса могут комфортно и безопасно добраться на велосипеде с Троещины до центра, передает пресс-служба КГГА.

«Сегодня мы открыли велодорожку с Троещины до центра. Отныне каждый желающий может взять велосипед и приехать в центр с Троещины или в обратном направлении, просто прогуляться или добраться до работы. Дорожка такого уровня – первая в Киеве. Мы с руководителями профильных департаментов и коммунальных предприятий проехались, посмотрели. Расстояние 22 км мы преодолели за менее чем полчаса в прогулочном режиме. Велодорожка с Троещины до центра выделена в отдельную линию, на которой нет автомобилей, велосипедисты защищены. Часть маршрута проходит по Трухановому острову, на который ограничен въезд авто и есть ограничение скорости – 20 км в час», – отметил Кличко.

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Киевский городской голова также призвал полицейских следить за соблюдением скоростного режима на Трухановом острове, где часто бывают несчастные случаи из-за превышения скорости водителями.

«Мы несколько раз сегодня останавливались и останавливали водителей, которые нарушают скоростной режим на Трухановом острове. Поэтому призываю полицейских следить за соблюдением правил дорожного движения на этом участке», – отметил мэр.

Он подчеркнул, что новая велодорожка – это лишь первый шаг. Столичные власти разработали систему велодорожек в Киеве общей протяженностью 600 км.

«В следующем году откроем еще не одну велодорожку. Также приглашаю всех на открытие первой очереди велотрека, который мы вернули в собственность общины Киева. Там не будет строек. Дети и взрослые будут заниматься спортом, будет и беговая дорожка, и велодорожка. Мы взялись системно улучшать инфраструктуру Киева. Делаем Киев комфортным городом, в том числе для велосипедистов. Кто еще не опробовал новую велодорожку – рекомендую, возможно, на работу добираться станет более удобно, чем стоять в пробках», – отметил Кличко.

Велосипедный маршрут «Жилой массив Троещина – Европейская площадь» проходит по проспекту Генерала Ватутина, Московскому мосту, улице Трухановской, Парковому мосту, склонам Крещатого парка, Владимирскому спуску, Европейской площади.