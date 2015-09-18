Кличко назвал дату открытия реконструированного после поджога кинотеатра "Жовтень"

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки хода реконструкции здания «Жовтня» в Подольском районе Киева.

“Мы сейчас находимся в кинотеатре “Жовтень”. Все знают о трагедии, которая произошла в прошлом году, когда наш исторический кинотеатр сгорел в результате поджога. Сейчас здесь идет восстановление. Хотя это, по сути, будет обновленный почти на 100% кинотеатр, который будет отвечать всем нормам современного кинотеатра. Снаружи здание будет таким, как его много лет знают киевляне, но все внутренние помещения, все оборудование будут новые. Это будет один из лучших коммунальных кинотеатров Киева”, - отметил Кличко.

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Он рассказал, что на 18 октября запланировано открытие обновленного кинотеатра. “Будем рады всех приветствовать в новом кинотеатре. В первый день приглашаем всех на бесплатные кинопоказы. И несколько дней после открытия, как мне сказали, здесь бесплатно будут угощать поп-корном”, - сказал мэр Киева.

Кличко также поблагодарил строителей, которые работают над восстановлением “Жовтня”. “Я почти каждую неделю заезжаю сюда и вижу, как меняется кинотеатр. Сейчас более 300 человек работают на объекте днем и ночью. Времени осталось мало, но говорят, что успеют. Поэтому до начала кинофестиваля “Молодость” кинотеатр будет введен в эксплуатацию и здесь можно будет посмотреть фестивальные фильмы. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в городе и стране, мы находим возможности и средства для восстановления и развития инфраструктуры нашего города”, - подчеркнул Киевский городской голова.