В столице запретили промышленный вылов рыбы

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на главу Госрыбагентства Ярему Ковалива.

"Мы получаем большое количество обращений от киевлян на "горячую" телефонную линию и в социальных сетях относительно выявленных рыболовных снастей. Однако выяснить, принадлежат ли они браконьерам, почти невозможно, ведь промысел в Киеве был разрешен. После анализа ситуации принято решение официально закрыть Днепр в пределах Киева для промышленного лова. Поэтому, увидев в водоеме рыболовную сеть, можете не сомневаться - она браконьерская", - цитирует Ковалива пресс-служба.

Чиновник заверил, что нововведение не окажет негативного влияния на рыбодобывающие предприятия.

"По официальным данным, за 2015 год ни одно такое предприятие не осуществляло промышленный лов в Киеве и не имеет соответствующего разрешительного документа рыбоохраны", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее ряд народных депутатов предложили Верховной Раде с 2016 года ввести мораторий на промышленный вылов рыбы на водных объектах бассейна Днепра, Южного Буга, Западного Буга и Северского Донца. Целью законопроекта является обеспечение реализации экологической политики Украины в сфере использования, охраны и воспроизведения водных живых ресурсов.

Само же Госрыбагентство с этой целью в тестовом режиме со 2 сентября внедрило на Каневском водохранилище в Киевской области разделение водоема на зоны для промышленной, спортивной и любительской рыбалки.