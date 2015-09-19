В Киеве СБУ ликвидировала конвертцентр, который вывел в "тень" 100 миллионов гривень

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые обналичивали средства ряда предприятий столичного региона. Конверт также оказывал услуги по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит.

Правоохранители задержали троих курьеров, перевозивших из банка в офис 500 тыс. грн наличными.

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Во время обысков в помещениях конвертцентра правоохранители выявили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, свидетельствующую об осуществлении противоправной деятельности. На счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.