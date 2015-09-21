БПП выдвинул Кличко кандидатом в мэры Киева
13:31, 21 сентября 2015Киев
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Территориальная организация «Блока Петра Порошенко "Солидарность" в Киеве выдвинула Виталия Кличко кандидатом в мэры столицы.
Кличко снова будет баллотироваться на должность мэра / kievcity.gov.ua
Об этом сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева в Twitter.
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"Конференция территориальной организации БПП "Солидарность" в г. Киеве выдвинула Виталия Кличко кандидатом в мэры столицы", - написала она.
Ранее сам Кличко заявлял, что намерен повторно баллотироваться на должность мэра Киева на выборах в октябре 2015 года. При этом он подчеркивал, что уверен в своей победе даже в том случае, если выборы будут проходить в три тура.
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