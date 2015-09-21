БПП выдвинул Кличко кандидатом в мэры Киева

Об этом сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева в Twitter.

Читайте такжеКличко решил снова баллотироваться в мэры Киева

"Конференция территориальной организации БПП "Солидарность" в г. Киеве выдвинула Виталия Кличко кандидатом в мэры столицы", - написала она.

Ранее сам Кличко заявлял, что намерен повторно баллотироваться на должность мэра Киева на выборах в октябре 2015 года. При этом он подчеркивал, что уверен в своей победе даже в том случае, если выборы будут проходить в три тура.