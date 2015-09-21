Историки заявляют, что Киеву предстоит избавиться еще от 105 памятников коммунистического режима (список)

Украинский институт национальной памяти обратился к Киевскому городскому голове Виталию Кличко по поводу необходимости демонтировать 105 памятников и памятных знаков коммунистического режима.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского института национальной памяти.

«Более сотни столичных памятников и памятных знаков до сих пор прославляют большевистских деятелей - тех, кто с оружием в руках боролся против украинских войск, или санкционировал оккупацию и политические репрессии», - отмечается в сообщении.

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Предложенный перечень объектов, которые согласно Закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики» необходимо устранить из общественного пространства в первую очередь, подготовили сотрудники УИНП.

“Речь идет о 12 памятниках Ленину, а также до сих пор не демонтированном барельефе на станции метро "Театральная", - констатировал сотрудник Украинского института национальной памяти Павел Подобед. - На улице Институтской можно увидеть мемориальную доску Дмитрию Мануильскому, который был не только членом политбюро Компартии, заместителем председателя Совета министров УССР, но и возглавил кампанию по изъятию церковных ценностей, что обернулась грабежом украинских храмов”.

Перечень памятников и памятных знаков, подлежащих демонтажу в Киеве, содержит не только название и место расположения, но и обоснование - почему та или иная личность подпадают под действие законов о декоммунизации, отмечается в сообщении. Соответствующий перечень размещен на сайте УИНП.

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Как сообщалось, 21 мая вступили в действие законы о декоммунизации. Согласно одному из них, следует демонтировать памятники и памятные знаки, изображающие лиц, которые занимали руководящие должности в Коммунистической партии (от секретаря райкома и выше), высших органах власти и управления СССР, РСФСР, других союзных или автономных республик, работников органов госбезопасности. Также подлежат демонтажу знаки, которые связаны с деятельностью Коммунистической партии (включая партийные съезды), годовщиной октябрьского переворота, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, преследованием участников борьбы за независимость Украины. Они должны быть устранены из общественного пространства до 21 ноября этого года.