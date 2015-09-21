В Киеве прошел Марш мира (фоторепортаж, видео)
16:28, 21 сентября 2015Киев
2121
В столице провели Марш мира с участием руководства Киева, представителей ООН, общественных организаций ветеранов, женщин, участников Антитеррористической операции, молодежи.
Участники Марша мира прошли от Мемориала воинам Украины, павшим в Афганистане, до Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
Шествие посвятили международному Дню мира.
Читайте такжеООН отмечает Международный день мира
Международный день Мира отмечают во всем мире по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН как день всемирного отказа от насилия и огня. Его начали отмечать в 1982 году. В этот день ООН призывает все страны остановить военные действия и хотя бы на 24 часа прекратить кровопролитие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter