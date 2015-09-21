В Киеве прошел Марш мира (фоторепортаж, видео)

Участники Марша мира прошли от Мемориала воинам Украины, павшим в Афганистане, до Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Шествие посвятили международному Дню мира.

Читайте такжеООН отмечает Международный день мира

Международный день Мира отмечают во всем мире по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН как день всемирного отказа от насилия и огня. Его начали отмечать в 1982 году. В этот день ООН призывает все страны остановить военные действия и хотя бы на 24 часа прекратить кровопролитие.