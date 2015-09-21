Соперником Кличко на выборах станет глава КГГА времен Революции достоинства - эксперт
17:11, 21 сентября 2015Киев
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Председатель Киевской горадминистрации в январе-марте 2014 Владимир Макеенко, заявивший о выходе из Партии регионов во время Майдана, намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Киева от партии «Наш край».
Если Макеенко выдвинется в мэры, это будет интересная кампания / УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог Алексей Голобуцкий, ссылаясь на собственные источники. Участие политика в борьбе за мэрское кресло столицы, по мнению эксперта, оживит предвыборную кампанию.
«Вчера мне слили информацию, что на выборы мэра Киева от НК («Нашего края»- ред.) идет Владимир Макеенко, который в 2014 году во время Майдана занимал сегодняшнее место Кличко. Тогда он неожиданно вышел из Партии регионов и взял на себя личную ответственность за жизнедеятельность Киева», - отметил Алексей Голобуцкий.
«Если Макеенко выдвинется в мэры, это будет интересная кампания», - отметил Алексей Голобуцкий.
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