Соперником Кличко на выборах станет глава КГГА времен Революции достоинства - эксперт

Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог Алексей Голобуцкий, ссылаясь на собственные источники. Участие политика в борьбе за мэрское кресло столицы, по мнению эксперта, оживит предвыборную кампанию.

«Вчера мне слили информацию, что на выборы мэра Киева от НК («Нашего края»- ред.) идет Владимир Макеенко, который в 2014 году во время Майдана занимал сегодняшнее место Кличко. Тогда он неожиданно вышел из Партии регионов и взял на себя личную ответственность за жизнедеятельность Киева», - отметил Алексей Голобуцкий.

«Если Макеенко выдвинется в мэры, это будет интересная кампания», - отметил Алексей Голобуцкий.