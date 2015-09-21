КГГА: Завершен ремонт реабилитационного центра для участников АТО со спинальной травмой

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий во время рабочего визита в Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны.

«Несмотря на трудное время, городская власть во главе с Виталием Кличко нашла возможность выделить средства для осуществления капитального ремонта и приобретения оборудования в Реабилитационный центр. И уже сейчас госпиталь готов принять бойцов АТО со спинальной травмой на реабилитацию. В настоящее время в центре прошли реабилитацию 170 бойцов с травмой мультидисциплинарного профиля. Наш долг – создать максимально благоприятные условия для их выздоровления, ведь эти люди жертвуют своим здоровьем, временем и жизнью ради мира в стране», – сказал Радуцкий.

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Он отметил, что сметная стоимость работ составляет 700 тыс. грн, из них 500 тыс. грн выделено из городского бюджета и 200 тыс. грн – средства специального фонда Департамента здравоохранения.

Сейчас в госпитале работают 11 стационарных отделений: эндокринологическое, два терапевтических, гастроэнтерологическое, кардиологическое, два неврологических, хирургическое, урологическое, в составе которых есть отделения анестезии и интенсивной терапии, патологоанатомическое, а также параклинические отделения.

По решению Министерства здравоохранения Украины базовыми учреждениями по реабилитации участников контртеррористической операции определено 32 госпиталя ветеранов войны Украины. В ноябре 2014 года в госпитале создан Реабилитационный центр, в составе которого есть реабилитационное отделение мультидисциплинарного профиля на 50 коек, в том числе из них 10 коек для спинальной травмы, психотерапевтический кабинет, кабинет психологической разгрузки, физиотерапия и бальнеология, бассейн с подводным вытяжением позвоночника, где бойцы АТО, как участники боевых действий, проходят медицинскую, физическую и психологическую реабилитацию.

Учреждение является клинической базой для двух кафедр Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика – кафедры терапии и гериатрии и кафедры медицинской реабилитации, физиотерапии и спортивной медицины; Государственного учебно-методического гериатрического центра; Высшего учебного заведения «Первый Киевский медицинский колледж».