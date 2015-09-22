Кличко предвыборной кампанией подтвердил свой европейский курс - эксперт

Нынешний глава украинской столицы Виталий Кличко начал предвыборный процесс в непривычном для киевлян формате: с открытой презентации мажоритарщиков и без «совковой» торжественной презентации кандидатской программы.

Так кандидат политических наук Дмитрий Гаврилюк прокомментировал официальное выдвижение Виталия Кличко кандидатом в мэры Киева от БПП «Солидарность», передает "Єдність-Інформ".

Это, по словам эксперта, в очередной раз подтверждает европейский курс политика.

«Официальное заявление об участии в выборах мэра Киева Кличко сделал на Почтовой площади. Никаких колонных залов, абсолютное отсутствие партийной символики. Это своего рода символическое подтверждение действий мэра Виталия Кличко - европейский формат работы, выполнение начатых проектов. Обещал достроить Почтовую - сделал», - отметил Гаврилюк.

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Отдельно политолог выделил открытую презентацию киевлянам каждого кандидата от команды нынешнего мэра в депутаты Киевсовета.

«В очередной раз Виталий Кличко как мэр демонстрирует открытость своих действий. И во время заявления о выдвижении Кличко полностью ушел от политизации процесса. На презентации не было ни одного политического флага, баннера или логотипа. И это соответствует ожиданиям избирателей, поскольку люди очень устали от политических брендов, им нужны реальные дела», - сказал Гаврилюк.