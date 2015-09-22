У Кличко хотят заставить застройщика снести незаконные этажи "монстра на Подоле"

11:58, 22 сентября 2015
Киев
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Киевсовет намерен заставить застройщика ООО "Патели Лизинг" демонтировать незаконные этажи дома на Нижнем Валу, 27-29, более известного как "монстр на Подоле".

Такий проект забудовник погодив на громадських слуханнях. Фото forum.domik.ua Такий проект забудовник погодив на громадських слуханнях. Фото forum.domik.ua

Об этом заявил секретарь Киевсовета Алексей Резников, сообщает "Украинская правда" по информации пресс-службы горсовета.

"Как и в случае со зданием в Десятинном переулке, 3-5, объект на Нижнем Валу, 27-29 превышает максимально допустимую высотность – 27 метров. Надеемся, застройщик на Валах возьмет пример с коллег по цеху и добровольно пойдет на приведение своего строения к градостроительным условиям", - сказал он.

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Резников добавил, что в этом случае "также имеют место нарушения условий аренды участка, условий согласования проектной документации, нарушение объемов строительства и долевого участия".Сьогодні

Утром 22 сентября этот проект решения вынесут на постоянную комиссию Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Если проект поддержит комиссия, а затем и Киевсовет, то застройщик ООО "Патели Лизинг" будет вынужден в месячный срок снести незаконные этажи.

"Если застройщик не выполнит пункты этого решения, договор аренды будет расторгнут. Хочу подчеркнуть, что это наша принципиальная позиция: градостроительные условия в столице отныне имеют и будут соблюдать, а здания-монстры не будут уродовать историческое лицо Киева", - подчеркнул Резников.

Как известно, строительство "монстра" почти завершено. Однако, застройщик фактически солгал киевлянам, поскольку увеличил количество этажей в доме после того, как оригинальный проект был согласован на общественных слушаниях.

Вместо запроектированных шести этажей дом сейчас имеет четырнадцать. Здание расположено в части исторического Подола, где такие многоэтажки в принципе запрещены.

Стоит отметить, что то, что застройщик нарушает строительные требования, было видно очень давно – "незаконные этажи" появились еще несколько лет назад.

В 2009 году согласно положительного заключения ДП "Укрдержекспертиза" Департамент градостроительства и архитектуры согласовал проектную документацию для строительства 7-этажного объекта на вул. Нижний Вал, 27-29.

Повторная экспертиза проекта проводилась в 2011 году, что привело к изменению проектных решений. Используя пробелы в законодательстве, заказчик ООО "Патели Лизинг" скорректировал проект до 13-ти этажей.

В феврале Хозяйственный суд Киева запретил вводить в эксплуатацию жилищно-офисный комплекс на вул. Нижний Вал, 27-29.

Сейчас столичные жители собирают подписи против жилого дома "Подол Престиж" по адресу Нижний Вал, 27-29.

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что столичная власть будет сносить строительства, которые ведутся с нарушением норм законодательства.

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