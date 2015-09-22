У Кличко хотят заставить застройщика снести незаконные этажи "монстра на Подоле"

Об этом заявил секретарь Киевсовета Алексей Резников, сообщает "Украинская правда" по информации пресс-службы горсовета.

"Как и в случае со зданием в Десятинном переулке, 3-5, объект на Нижнем Валу, 27-29 превышает максимально допустимую высотность – 27 метров. Надеемся, застройщик на Валах возьмет пример с коллег по цеху и добровольно пойдет на приведение своего строения к градостроительным условиям", - сказал он.

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Резников добавил, что в этом случае "также имеют место нарушения условий аренды участка, условий согласования проектной документации, нарушение объемов строительства и долевого участия".

Утром 22 сентября этот проект решения вынесут на постоянную комиссию Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Если проект поддержит комиссия, а затем и Киевсовет, то застройщик ООО "Патели Лизинг" будет вынужден в месячный срок снести незаконные этажи.

"Если застройщик не выполнит пункты этого решения, договор аренды будет расторгнут. Хочу подчеркнуть, что это наша принципиальная позиция: градостроительные условия в столице отныне имеют и будут соблюдать, а здания-монстры не будут уродовать историческое лицо Киева", - подчеркнул Резников.

Как известно, строительство "монстра" почти завершено. Однако, застройщик фактически солгал киевлянам, поскольку увеличил количество этажей в доме после того, как оригинальный проект был согласован на общественных слушаниях.

Вместо запроектированных шести этажей дом сейчас имеет четырнадцать. Здание расположено в части исторического Подола, где такие многоэтажки в принципе запрещены.

Стоит отметить, что то, что застройщик нарушает строительные требования, было видно очень давно – "незаконные этажи" появились еще несколько лет назад.

В 2009 году согласно положительного заключения ДП "Укрдержекспертиза" Департамент градостроительства и архитектуры согласовал проектную документацию для строительства 7-этажного объекта на вул. Нижний Вал, 27-29.

Повторная экспертиза проекта проводилась в 2011 году, что привело к изменению проектных решений. Используя пробелы в законодательстве, заказчик ООО "Патели Лизинг" скорректировал проект до 13-ти этажей.

В феврале Хозяйственный суд Киева запретил вводить в эксплуатацию жилищно-офисный комплекс на вул. Нижний Вал, 27-29.

Сейчас столичные жители собирают подписи против жилого дома "Подол Престиж" по адресу Нижний Вал, 27-29.

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что столичная власть будет сносить строительства, которые ведутся с нарушением норм законодательства.