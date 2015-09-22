Кличко обещает, что киевляне смогут купить лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний в коммунальных аптеках со скидкой

С сегодняшнего дня в аптеках КП «Фармация» жители столицы, которые нуждаются в социальной защите и страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, смогут приобрести по карточке киевлянина лекарства по доступным ценам.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время презентации социального проекта «Поможем больным гипертонией», введенного в аптеках КП «Фармация».

«Сотни тысяч киевлян сегодня страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, и мы нашли возможность сделать социальные цены на 10 наименований лекарств первой необходимости, скидки на некоторые лекарства достигают 70%», – отметил Кличко.

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В первую очередь будут отпускать по специальным ценам 10 наименований наиболее употребляемых лекарственных препаратов отечественных заводов–производителей, в частности Бисопрол, Каптопрес, Каптоприл. Например, если 20 таблеток Бисопрола сегодня в аптеках Киева в среднем стоит 24,5 грн, то в «Фармации» по карточке киевлянина льготники могут его приобрести по 9,85 грн.

Также Кличко сообщил, что задолженность "Фармации" погашена, и сегодня предприятие может покрывать расходы, связанные с социальным направлением.

В дальнейшем планируется расширение перечня лекарств, которые киевляне льготных категорий смогут приобрести по специальным ценам.