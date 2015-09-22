Мэрия Киева должна быть небольшой, и работать в режиме штаба – Корбан

«Надо показать новый подход. Киев – достаточно самостоятельная община, она уже достаточно децентрализована. У Киева есть отдельный статус, свои деньги, все возможности, чтобы, не дожидаясь изменений в Конституцию, провести реформу, начиная с местной власти», – сказал Геннадий Корбан в интервью «Главкому».

В качестве первого шага Корбан намерен сократить аппарат мэрии, а само здание сдать в аренду. «У меня не будет 400-500-700 людей. Мне достаточно 5-8 заместителей по ключевым направлениям и 40 человек хорошо подготовленного стафа, который будет быстро реагировать, коммуницировать и осуществлять обратную связь. Все остальное – это аутсорсинг. Мне даже это здание мэрии не нужно, сдам его в аренду, чтобы получать дополнительный доход для города, и сниму гораздо меньший офис – open-space, где будут сидеть все службы, чтобы я всех видел», – отметил он.

При этом он подчеркнул, что мэр Киева — это лидер общины, и он «не рассказывает, сколько труб поменял и сколько почистил туалетов, или как удешевить жетоны в метро». «Это не уровень мэра. Он своим поведением, манерой общаться, образом жизни задает тон, создает концепт города», – уверен Корбан.

По мнению Корбана, мэрия должна работать в режиме постоянно действующего штаба. «Когда я работал в Днепропетровской администрации, у меня не было кабинета с персональной комнатой отдыха. Я занял зал совещаний, сделал там себе кабинет, и у меня в этом зале постоянно толпился народ. Приходили и уходили, кто-то сидел постоянно. Это была работа в режиме штаба. И здесь так можно сделать», - считает Корбан.

Также он уверен, что райсоветы в Киеве нужно ликвидировать. «Райсоветы и райисполкомы распустить, а здания сдать в аренду», - сказал Корбан.

«Мы показали, что умеем действовать нестандартно. И то, что хотим сделать в Киеве, – это будет нестандартно. Это не будет хамский или грубый подход, а просто новый», – заверил Геннадий Корбан.