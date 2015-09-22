Депутат Киевсовета: Цель проекта нового генплана Киева – легализация незаконных застроек

Об этом заявил депутат Киевсовета, член "Украинского объединения патриотов – УКРОП" Олег Калиниченко.

"Фактически проект генплана имеет целью узаконить около 2 тысяч скандальных незаконных землеотводов. Так мэрия хочет снять социальное напряжение в обществе и защитить интересы инвесторов, то есть застройщиков. Причина достаточно ясна – в КГГА управляют застройщики, а значительная часть чиновников уже долго работает на крупный бизнес, а не на интересы киевлян", – заявил Калиниченко.

Также депутат Киевсовета отметил, что новый генплан предусматривает уменьшение площади парков и скверов, застройку территорий без общественного пространства и объектов социальной инфраструктуры. "Таким образом локальные громады останутся без мест отдыха, которых и так не хватает в столице", – добавил Калиниченко.

По мнению депутата, стоило бы начать с ревизии действующего генплана Киева и привлечения к ответственности всех чиновников и бизнесменов, по вине которых столица превратилась в хаотичные, некомфортные и недружественные к человеку каменные чащи.

"Мэрия в сегодняшнем виде должна быть заменена современной, эффективной, прозрачной и понятной для людей структурой, которую в режиме онлайн смогут контролировать киевляне. Кроме того, нужно наделить властью территориальные громады чтобы они сами могли влиять на застройку в их районе. Только тогда киевляне смогут вернуть контроль над процессом градостроительства и прекратить произвол застройщиков, управляющих сейчас Киевом в своих интересах", – добавил Калиниченко.