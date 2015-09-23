В Киеве на время ремонта на площади Победы закрывается движение трамваев №14, 15 и 18

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. По данным пресс-службы, «на время реконструкции трамвайного переезда на площади Победы временно закрывается движение трамвайных маршрутов на указанном транспортном узле с 22:30 24 сентября по 4 октября 2015 года, а также вносятся временные изменения в работу общественного транспорта. Об этом сообщили в КП «Киевпасстранс».

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Так, движение трамваев маршрутов №15 «Автогенный завод - улица Старовокзальная» и №18 «Контрактовая площадь - улица Старовокзальная» временно закрывается.

На трамвайном маршруте №14 «Автогенный завод - Контрактовая площадь» увеличивается количество подвижного состава в рабочие и выходные дни.

В свою очередь, на период проведения работ организуется временный автобусный маршрут №18 на участке от ул. Старовокзальной до ул. Артема по трассе: ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Петлюры - ул. Саксаганского - ул. Дмитриевская - ул. Чорновила - Глыбочицкий проезд - ул. Глыбочицкая - ул. Коперника - ул. Дмитриевская - ул. Старовокзальная.

Пассажиры автобусов маршрута № 18ТР на период закрытия движения трамваев имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.